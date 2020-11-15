ذهبيتين لجامعة القناة ببطولة الجمهورية فى رفع الأثقال للمكفوفين

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

كرمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، طلابها المتميزين بالأنشطة الطلابية والحاصلين على البطولات، حيث قام الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة اليوم الأحد، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتكريم الطالبة اسراء محمد جاد بالفرقة الأولى كلية الألسن لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية لرفع الاثقال للمكفوفين وزن 60 كيلو.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى حصول الطالب محمد رمضان من كلية الآداب والعلوم الإنسانية على المركز الأول والميدالية الذهبية بنفس البطولة عن وزن 70 كيلو، وحضر التكريم عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.