جمهوريون يصفون الإعلام الأمريكى بالمتحيز بسبب التعتيم على العنف ضد أنصار ترامب

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن المحافظين انتقدوا وسائل الإعلام الأمريكية لفشلها في تغطية العنف ضد أنصار الرئيس دونالد ترامب في ما يسمى المسيرة المليونية تحت اسم "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" أو "ماجا" في واشنطن العاصمة أمس السبت.

وكتب المحلل الاستراتيجي السياسي دوج ستافورد على تويتر، "أريد أن أسمع جو بايدن وكامالا هاريس يدينان مجرمي أنتيفا وحركة حياة السود تهم الذين اعتدوا على المتظاهرين السلميين في واشنطن ومضايقتهم اليوم ، بمن فيهم كبار السن والعائلات"، "بالطبع لن يفعلوا، و" الإعلام "لن يجلعهم يفعلون ذلك".

وكتبت كيلى أشبى بول زوجة السيناتور راند بول على تويتر، "إن مشاهدة فيديو لأشخاص يتعرضون للاعتداء والمهاجمة من قبل أنتيفا وحركة حياة السود تهم في العاصمة الليلة يعيد ذكريات مروعة. هل تريد مثالاً على تحيز وسائل الإعلام؟ عندما تحدثت أنا وراند بول عن اعتداءنا على الغوغاء ، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ادعائنا كان 'بدون دليل على الرغم من وجود فيديو مدته 10 دقائق".



وأوضحت الشبكة، أن بول كان محاطًا بما وصفه السناتوربـ"الغوغاء المجانين" بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهورى فى أغسطس.

قال النائب لى زيلدين ، جمهوري من نيويورك، إن "التعتيم الإعلامى" كان "مروعًا" و "معبرًا"، وكتب زيلدين على تويتر: "من حق أنصار الرئيس أن يتجمعوا سلميا لدعم الرئيس مثلما يتمتع خصومه بنفس الحق". "الاعتداءات الجسدية اليوم من قبل اليساريين العنيفين التي تستهدف مؤيديه أمر بغيض. التعتيم الإعلامي شبه الكامل للعنف مروع .

واحتج عدة آلاف من أنصار ترامب على نتائج الانتخابات، ثم أشادوا بموكب ترامب المار، قبل أن تؤدى الاشتباكات الليلية مع المتظاهرين المضادة، إلى اشتباكات بالأيدى، وطعن واحد على الأقل واعتقال 20 شخصًا على الأقل، وبعد حلول الليل، تحولت المظاهرات السلمية نسبيًا في واشنطن من التوتر إلى العنف.