تعادل فريق الشهداء والهرش فى أول مباريات دورى المراكز بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أسفرت نتيجة أولى مباريات دورى مراكز الشباب بشمال سيناء عن تعادل بين مركز شباب الشهداء ومركز شباب سالم الهرش بمركز بئر العبد 0/0.

وقال كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة انطلق تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال ويشارك فى النسخة الثامنة لعام 2020/2021عدد 23مركز شباب.

وأضاف أن مراكز الشباب المشاركة تمثل مختلف المناطق بشمال سيناء بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل ورمانة.

وقال إنه تم عمل اللازم فنيا لنجاح سير المباريات وفقا لضوابط وزارة الشباب والرياضة وتجهيز الملاعب المقرر أن تقام عليها المباريات.