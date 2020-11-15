بومبيو يبدأ جولته الطويلة للشرق الأوسط والقوقاز بزيارة فرنسا

وكالة الأنباء الإسبانية - إفى

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد جولته الطويلة التي سيزور خلالها العديد من دول الشرق الأوسط والقوقاز بزيارة فرنسا والاجتماع برئيسها إيمانويل ماكرون.

وسيتم استقبال بومبيو، الذي أمضى عطلة نهاية أسبوع خاصة في باريس برفقة زوجته، في قصر الإيليزيه من قبل ماكرون، الذي بمجرد علمه بفوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات الأمريكية في العاشر من الشهر الجاري قام بمهاتفة جو بايدن لتهنئته وأعلن عن الأمر بنشر صور أثناء المكالمة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه حتى هذه اللحظة لا زال دونالد ترامب هو رئيس أكبر قوة في العالم وأن إدارته هي من يجب مناقشة القضايا الدولية معها.

وخلال مقابلة تليفزيونية يوم الجمعة الماضي، شدد لودريان على أن بومبيو "حتى هذه اللحظة" هو نظيره الأمريكي وذلك حتى إتمام عملية انتقال السلطة في البيت الأبيض في 20 يناير/كانون ثان المقبل، وأوضح أنه هو من يجب أن يناقش معه "الكثير من القضايا الصعبة" مثل الوضع في العراق أو إيران أو الحرب ضد الإرهاب أو "الصعوبات" داخل الشرق الأوسط أو العلاقات مع الصين.

وسيتوجه بومبيو من باريس إلى تركيا ثم جورجيا وإسرائيل والإمارات والسعودية.