اليوم السابع
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القضاء العراقى يبطل تجديد رخص شركات الهاتف المحمول

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:52 ص
القضاء العراقى يبطل تجديد رخص شركات الهاتف المحمول العراق
وكالات

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أبطل مجلس القضاء الاعلى فى العراق، اليوم الاحد، تجديد رخص شركات الهاتف النقال، ونشرت وكالة الانباء العراقية (واع)، نسخة من الأمر القضائي الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية الذي تضمن قرار إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال .
 
ونقلت موقع قناة السومرية نيوز عن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاحد، قوله إن أمر قضائي صدر بابطال تجديد رخصة شركات الهاتف النقال.
 
 
وقال السوداني في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها السومرية نيوز، "اليوم الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد (شركات الهاتف النقال)".
 

 


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