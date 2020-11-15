القضاء العراقى يبطل تجديد رخص شركات الهاتف المحمول

وكالات

أبطل مجلس القضاء الاعلى فى العراق، اليوم الاحد، تجديد رخص شركات الهاتف النقال، ونشرت وكالة الانباء العراقية (واع)، نسخة من الأمر القضائي الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية الذي تضمن قرار إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال .