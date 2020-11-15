الصحة التونسية: 22 وفاة و1065 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 22 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 1065 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 80 ألفًا و404 إصابات.
الصحة التونسية: 22 وفاة و1065 إصابة بفيروس كوروناالأحد، 15 نوفمبر 2020 08:51 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 22 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة.
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