اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة التونسية: 22 وفاة و1065 إصابة بفيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:51 م
الصحة التونسية: 22 وفاة و1065 إصابة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 22 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 1065 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 80 ألفًا و404 إصابات.


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