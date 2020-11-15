الرياض ومكة والمدينة تتصدر قائمة التعافى والإصابات من كورونا.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت تسجيل (349) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى السعودية (352950) حالة، بينها (7362) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(807) حالات حرجة، وتسجيل (379) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (339947) حالة. وفق صحيفة عكاظ.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (349) حالة منها 41% إناث، و59% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات (5641) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، كما أجرت (49289) فحصا مخبريا جديدا.

وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، جاءت الرياض فى أول القائمة بـ(62) حالة، مكة المكرمة (29)، جدة (28)، المدينة المنورة (27)، ينبع (23)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافى فجاءت كما يلي: الرياض (76)، مكة المكرمة (39)، المدينة المنورة (34)، ينبع (31)، جدة (21)، الدمام (15).



وجددت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التى هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التى خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.