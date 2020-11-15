الجنايات تواصل اليوم محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على أموال الدولة

كتب عبد الله محمود

تستكمل الدائرة "18" بمحكمة شمال القاهرة جنايات المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهما بالقضية رقم 5322 لسنة 2020، بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتى قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه، من خلال الاستيلاء على أراضى وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة فى محكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى البدوينى ومحمد عبد الحكيم رضوان، وأمانة سر رجب شعبان.

وشملت قائمة المتهمين كلا من "رضوان ع"، و"أحمد س"، و"عمار إ"، و"نسرين ا"، و"وليد إ"، و"محمود ع"، و"محمد ف"، و"أحمد إ"، و"فؤاد إ"، و"صلاح الدين م"، و"أشرف س"، و"محمد ص"، و"حسن ع"، و"وليد إ"، و"محمد خ"، و"فؤاد م".

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن المتهمين فى الفترة ما بين يوليو 2009 وفبراير 2020 زوروا محررات رسمية وسرقوا مستندات أصلية رسمية وأقاموا دعاوى شكلية وحرروا محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بمدينة الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعى وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، فضلا عن تورطهم فى تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضى واخطارات قيد دعاوى ألبسوها لبس الحقيقة بأن وجهوها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.