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البحرین تقلل عدد الأشخاص المسموح بجلوسهم على طاولات المطاعم لتفادى كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:48 م
البحرین تقلل عدد الأشخاص المسموح بجلوسهم على طاولات المطاعم لتفادى كورونا البحرين - أرشيفية
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

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أصدرت الوزيرة البحرينية فائقة الصالح، قرارًا بزيادة الحد الأقصى للعملاء على الطاولة الواحدة فى المطاعم إلى 6 عملاء، بحسب صحيفة الوطن.

وجاء في القرار رقم 69 لسنة 2020، بأنه يجب أن تكون هناك مسافة مترين بين حافة كل طاولة والأخرى، في جميع الاتجاهات الأربعة، مع السماح باستخدام 50% من سعة الطاولة، وبحد أقصى 6 عملاء على الطاولة الواحدة.

جدير بالذكر أن القرار السابق حدّد 5 أشخاص فقط على الطاولة الواحدة. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات المرتبطة باحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


البحرين

مطاعم

كورونا

فائقة الصالح

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