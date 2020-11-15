البحرین تقلل عدد الأشخاص المسموح بجلوسهم على طاولات المطاعم لتفادى كورونا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أصدرت الوزيرة البحرينية فائقة الصالح، قرارًا بزيادة الحد الأقصى للعملاء على الطاولة الواحدة فى المطاعم إلى 6 عملاء، بحسب صحيفة الوطن.

وجاء في القرار رقم 69 لسنة 2020، بأنه يجب أن تكون هناك مسافة مترين بين حافة كل طاولة والأخرى، في جميع الاتجاهات الأربعة، مع السماح باستخدام 50% من سعة الطاولة، وبحد أقصى 6 عملاء على الطاولة الواحدة.

جدير بالذكر أن القرار السابق حدّد 5 أشخاص فقط على الطاولة الواحدة. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات المرتبطة باحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.