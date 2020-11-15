الأمن يفاجئ عمدة مدينة روسية بالاعتقال من داخل مكتبه بتهمة الفساد.. فيديو

كتب محمد شعلان

فاجأ عناصر من أجهزة الأمن الروسية، مسئول روسي يدعى إيفان كلاين وهو عمدة مدينة تومسك، الواقعة في منطقة سيبيريا، وتم القبض عليه بتهمة الفساد، حيث استغل كلاين صلاحياته في عام 2016 بطريقة غير مشروعة لمنع رجل أعمال محلي من بناء وحدات سكنية في أراض ملاصقة لمصنع خمور تابع لعائلة العمدة، وبذلك يكون المتهم قد استغل نفوذه ضد رجل أعمال.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "روسيا اليوم"، لحظة دخول قوات الأمن إلى مكتب عمدة مدينة تومسك، في منطقة سيبيريا، حيث كانت يتحدث في الهاتف ثم وضعت الكلبشات في يده واقتادته إلى سيارة الشرطة من أجل نقله إلى مكتب التحقيقات في سيبيريا.



اقتياد العمدة لمكتب التحقيقات



لحظة اعتقال عمدة مدينة روسية

وأفادت لجنة التحقيقات الروسية بأن اعتقال كلاين البالغ من العمر 61 عاما، والذي يتولى منصب عمدة تومسك (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) منذ عام 2013 جاء بتهمة تجاوز الصلاحيات، وحسب المعلومات المتوفرة، استغل صلاحياته في عام 2016 بطريقة غير مشروعة لمنع رجل أعمال محلي من بناء وحدات سكنية في أراض ملاصقة لمصنع بيرة تابع لعائلة العمدة.

ووفق روسيا اليوم، يعتقد أن العمدة كلاين ضغط على رئيس إدارة التخطيط العمراني والعمارة في المدينة كي يضيف إلى الوثائق الرسمية معلومات غير صحيحة تدعي أن منطقة صحية بعرض 300 متر تحيط بالمصنع، لا يمكن البناء فيها، ما استغل كذريعة لإسقاط مشروع بناء وحدات سكنية هناك.

وبعد أن تم القبض على إيفان كلاين ، عمدة مدينة تومسك، الواقعة في منطقة سيبيريا، أصبح كلاين ثالث رئيس لمدينة تومسك على التوالي يتم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الفساد، وسبق أن حكم على سلفيه بالسجن.