اعرف مصير عامل خطف طفلة وأجبرها على التسول بالسيدة زينب

كتب سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عامل متهم بخطف طفلة واجبارها على التسول فى السيدة زينب.

كان المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب تلقى بلاغا من "م.إ" بتغيب طفلته "ب" البالغة من العمر 5 سنوات يفيد بتغيب ابنته بعدما خرجت لشراء طعام من مطعم فول قرب المنزل.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات تبين أن شاب يرتدى كاب على رأسه وبنطلون چينز وتيشرت اصطحب الطفلة لمكان غير معلوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتوزيع مواصفات المتهم والطفلة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعى وردت معلومات إلى المقدم أحمد سعيد من الأهالى تفيد بمشاهدة الطفلة بجوار مسجد السيدة زينب تتسول بين المارة.

على الفور انتقل رجال المباحث وتتبعوا خط سير المتهم والطفلة، وتمكنوا من ضبطهما، فتبين أن المتهم هو "ادهم. ز " 21 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض إجبار الطفلة على التسول وعثر وبإخطار اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.

تصدى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم سرقة وخطف الأطفال، بعقوبات تصل إلى السجن الذى لا يقل عن 7 سنوات، فقد نصت المادة ( 283) بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات لكل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه.

كما يواجه المتهم بالاتجار فى البشر عقوبة بالقانون رقم 64 سنة 2010، الذى نص المادة الـخامسة منه : يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.