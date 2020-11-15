الرئيسية أخبار عالمية إصابة رئيس وزراء إي سواتيني بفيروس كورونا الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:04 م أمبروز دلاميني رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال رئيس وزراء إي سواتيني، أمبروز دلاميني، في بيان حكومي، اليوم الأحد، أنه أصيب بفيروس كورونا ويخضع لعزل ذاتي في منزله. وأضاف أنه لا تظهر عليه أي أعراض وأنه بصحة جيدة. إي سواتيني أمبروز دلاميني فيروس كوروا عزل ذاتي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة هل ازدادت قوة وشراسة كورونا فى الموجة الثانية؟.. أستاذ مناعة: لم يزداد قوة ولكن أصبح أكثر انتشارا.. والسبب طفرات جينية بالفيروس.. كبار السن الأكثر تضررا.. والإجراءات الاحترازية ضرورية لتجنب زيادة الحالات بمصر الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:43 م وزير الاقتصاد الألمانى: علينا تحمل 5 شهور من الإجراءات الصارمة للحد من كورونا الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:22 م كورونا حول العالم.. الصحة الإماراتية تسجل 1210 حالات إصابة جديدة وأيرلندا الشمالية تسجل 472 إصابة و9 وفيات.. النمسا تسجل 5665 إصابة وفلسطين تسجل 7 وفيات و931 إصابة والكويت 499 إصابة ووفاة 3 وتعافى 828 حالة الأحد، 15 نوفمبر 2020 06:56 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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