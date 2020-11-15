إصابة رئيس وزراء إي سواتيني بفيروس كورونا

رويترز

قال رئيس وزراء إي سواتيني، أمبروز دلاميني، في بيان حكومي، اليوم الأحد، أنه أصيب بفيروس كورونا ويخضع لعزل ذاتي في منزله.

وأضاف أنه لا تظهر عليه أي أعراض وأنه بصحة جيدة.