إزالة 407 حالات إشغال ورفع 100 طن مخلفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 407 حالات إشغال عبارة عن 194 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهى مخالف بدمنهور وكذلك إزالة 213 حالة إشغال بشوارع "بورسعيد - الجيش - أحمد عرابي" بكفر الدوار.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات برفع أكثر من 100 طن من المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع والميادين المختلفة.