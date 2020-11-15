أولياء أمور يحررون محضر بالفيوم بعد رؤيتهم لشاب وفتاة فى وضع مخل داخل مدرسة

الفيوم رباب الجالى

شهدت مدرسة ناصر الصناعية بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تجمهر عدد من الأهالي بمحيط المدرسة، مؤكدين رؤية شاب وفتاة بوضع مخل داخل المدرسة، وتمكنهما من الهرب، وأتهم أولياء الأمور، حارس المدرسة بعلمه بدخولهما، وانتقلت قوات الشرطة إلى المدرسة وتم تحرير محضر وجارى التحقيق مع حارس المدرسة.



وقال حمدى الصواف، مسؤول أمن الإدارة التعليمية بسنورس، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن الواقعة حدثت مساءًا، حيث تجمهر عدد من الأهالى بمحيط المدرسة واتصلوا به، مؤكدين أنهم شاهدوا شاب وفتاة فى وضع مخل داخل المدرسة، وقاموا بإبلاغ قوات الشرطة، وانتقلوا إلى المدرسة وتبين وجود عدد من الأهالى بمحيط المدرسة، وعدم وجود حارس الأمن المسؤل عن النوبيتجية الليلةـ وأكد الأهالي أن الشاب والفتاة هربا، وتحرر محضر بالواقعة وتم استدعاء حارس الأمن وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

