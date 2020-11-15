أمطار غزيرة على بعض مدن الغربية وتراكم المياه بالشوارع.. صور

الغربية - عادل ضرة

تشهد مدن بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة، خاصة المدن القريبة من حدود محافظة الدقهلية، وأغرقت مياه الأمطار الشوارع، وتجمعت بكميات كبيرة فى المناطق المنخفضة بالطرق.

وتعرضت محافظة الغربية أمس إلى هطول أمطار رعدية غزيرة على مدن المحافظة، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة ورياح شديدة، وغطت السحب الكثيفة سماء المحافظة.

وفى الوقت الذى رفعت فيه المحافظة حالة الطوارئ فى كافة القطاعات المعنية من مياه الشرب والصرف الصحى والإسعاف وشركة الكهرباء والمرور، للتدخل السريع والتعامل مع الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح تنشط على شمال الصعيد .

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



آثار مياه الأمطار بالشوارع



تجمع مياه الأمطار



غرق الشوارع بمياه الأمطار