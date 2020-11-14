مصرع شاب نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، جثة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، وتبين حدوث وفاته نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "أ ر ق ح" 35 سنة، بدون عمل، جثة هامدة لمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات أن المتوفى غير متزوج ويتيم الأبوين ويعيش بمفرده بشقة بمدينة بلبيس، وأن وفاته حدثت نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وبالعرض على نيابة بلبيس، قررت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.