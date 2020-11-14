اليوم السابع
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مدير الأمن العام اللبناني زار سوريا في مسعى للإفراج عن أمريكي محتجز

السبت، 14 نوفمبر 2020 12:05 م
مدير الأمن العام اللبناني زار سوريا في مسعى للإفراج عن أمريكي محتجز الصحفي الأمريكي أوستن تايس
رويترز

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 نقلت قناة الجديد اللبنانية، اليوم السبت، عن اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام بلبنان قوله، إنه توجه إلى دمشق بعد زيارته واشنطن في إطار مسعى للإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس المحتجز في سوريا.
 
ونسبت القناة إلى إبراهيم قوله "بعد زيارتي لواشنطن زرت سوريا لمدة يومين، والبحث في موضوع أوستن تايس لم يتوقف ولن يتوقف ووعدت والدته أن موضوع العقوبات لن يمنعني من إكمال ملف نجلها".
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنى قضية تايس الصحفي بالقطعة والضابط السابق في مشاة البحرية الأمريكية والذي اختفى أثناء ممارسة عمله الصحفي في سوريا عام 2012.

أوستن تايس

صحفي أمريكي

لبنان

سوريا

حقوق الانسان

ترامب

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