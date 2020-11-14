مجلس الشورى البحرينى يؤبن رئيس وزراء المملكة الراحل الأمير خليفة غدًا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة البلاد البحرينية، أن مجلس شورى البحرين سوف يؤبن غدا، الأحد، رئيس وزراء المملكة الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبلت البحرين اليوم، السبت وفودا عربية ودولية من المعزيين فى وفاة المغفور له الأمير خليفة، كما قدم ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد واجب العزاء إلى نجل رئيس وزراء المملكة الراحل، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

وودعت أمس مملكة البحرين رئيس وزراءها وعم العاهل البحرينى، وورى جثمان الأمير خليفة بن سلمان الثرى بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وأقيمت مراسم دفنه بمقبرة الحنينية بالرفاع، وشارك فى مراسم الدفن كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وأعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم.