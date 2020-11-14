اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الشورى البحرينى يؤبن رئيس وزراء المملكة الراحل الأمير خليفة غدًا

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:57 م
مجلس الشورى البحرينى يؤبن رئيس وزراء المملكة الراحل الأمير خليفة غدًا الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الراحل
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة البلاد البحرينية، أن مجلس شورى البحرين سوف يؤبن غدا، الأحد، رئيس وزراء المملكة الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

واستقبلت البحرين اليوم، السبت وفودا عربية ودولية من المعزيين فى وفاة المغفور له الأمير خليفة، كما قدم ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد واجب العزاء إلى نجل رئيس وزراء المملكة الراحل، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

 

وودعت أمس مملكة البحرين رئيس وزراءها وعم العاهل البحرينى، وورى جثمان الأمير خليفة بن سلمان الثرى بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وأقيمت مراسم دفنه بمقبرة الحنينية بالرفاع، وشارك فى مراسم الدفن كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وأعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم.

 
والأمير خليفة هو الابن الثانى لحاكم البحرين الأسبق المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعم الملك الحالى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولد فى يوم الأحد الموافق الـ24 من شهر نوفمبر عام 1935، وتولى رئاسة وزراء مملكة البحرين منذ استقلالها فى عام 1971.
 

وأمر الملك بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من اليوم الخميس.

 


خليفة بن سلمان آل خليفة

سلمان آل خليفة

حمد بن خليفة

الشيخ خليفة بن سلمان

الشيخ خليفة

البحرين

سلمان بن حمد آل خليفة

حمد آل خليفة

خليفه بن سلمان

عيسى بن سلمان بن حمد

عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك البحرين

حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء البحرين

رئيس الوزراء البحريني

مملكة البحرين

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

سفارة البحرين بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير صحة البحرين ناعية رئيس وزراء المملكة الراحل: كان نموذج تنمية شاملة

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:42 م

اليمن تقدم التعازى فى وفاة رئيس وزراء البحرين الراحل

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:24 م

ابن رئيس وزراء البحرين الراحل يستقبل وزير خارجية العراق لتقديم العزاء

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:18 م

وفود عربية ودولية فى البحرين لتقديم العزاء فى رئيس وزرائها الراحل.. مجلس التعاون الخليجي ورئيس وزراء الكويت ومبعوث السلطنة الخاص يعزون ولى العهد..صحافة المملكة تتشح بالسواد..وكتاب المنامة يودعون الفقيد بأقلامهم

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة