كهرباء بورفؤاد تعلن وضع خطة إحلال وتجديد مواجهة أعطال الشتاء

أكد المهندس مدحت صالح مدير إدارة هندسة كهرباء مدينة بورفؤاد خلال تصريحات "لليوم السابع" أنه تم وضع خطة إحلال وتجديد للكابلات والكهرباء لمواجهة الأعطال خلال موسم الشتاء على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار مدير إدارة هندسة كهرباء مدينة بورفؤاد إلى أن هناك غرفة عمليات للطوارئ لتلقى البلاغات للتدخل السريع حفاظا على أمن وسلامة المواطنين فضلا عن صول الخدمة للمستهلك بأعلى جودة مع مراعاة تلبية كافة احتياجات المنتفعين لمواجهة أية ارتفاع فى الأحمال والتدخل السريع لإنهاء الأعطال.

وأضاف مدير كهرباء بورفؤاد لدينا فرق من الفنيين المؤهلين لإصلاح أية أعطال كهرباء بكافة المناطق السكنية على مدار الـ24 ساعة لمواجهة الأعطال الطارئة فور وقوعها.