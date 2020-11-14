اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:31 م
ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا حمله تموينيه-ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية التموين بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.

 

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة، منها 43 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات)، بالإضافة لتحرير 17 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر –عدم وجود شهادات صحية – قضايا تموينية اخري متنوعة).

 

 

 


المنيا

حملات تموينيه

تموين المنيا

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة