ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية التموين بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة، منها 43 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات)، بالإضافة لتحرير 17 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر –عدم وجود شهادات صحية – قضايا تموينية اخري متنوعة).