ضبط أشخاص بتهمة النصب على المواطنين واستغلال بطاقاتهم التموينية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكن فريق الرقابة بإدارة تموين مغاغة شمال المنيا، من ضبط أشخاص يقومون بالنصب على المواطنين، داخل قريتى أبا البلد، ويوسف صدقى، واستغلال جهلهم بمبادرة «ما يغلاش عليك»، التى قامت بها الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن، واستخدام بطاقاتهم التموينية بهدف التربح مقابل مبالغ مالية من 100 إلى 200 جنيه، مقابل الاستفادة من المشتريات بمبلغ 2000 جنيه لكل بطاقة.

وقال هدية سيد عبدالعال، رئيس الرقابة التموينية بمركز مغاغة، أنه تم ضبط وتحرير قضيتين لعدد 5 أشخاص يقومون بالنصب على المواطنين، بينهم 2 من مركز فرشوط بمحافظة قنا، أثناء استغلال المواطنين بقرية يوسف صدقى، و3 آخرين بقرية آبا البلد.

وأكد هدية، أنه يقوم المتهمون بإدخال بيانات البطاقة على أجهزتهم وخصم 20% بحد أقصى 1000 جنيه وإعطاء صاحب البطاقة مبالغ زهيدة مائة جنيه.