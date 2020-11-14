اليوم السابع
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صور.. أنصار ترمب يتجمعون في واشنطن اعتراضا على نتائج الانتخابات

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:12 م
صور.. أنصار ترمب يتجمعون في واشنطن اعتراضا على نتائج الانتخابات أنصار ترامب
وكالات

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تجمع الآلاف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، السبت، في واشنطن للإعلان عن تأييدهم له والاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتشمل خطة المحتجين التجمع أمام البيت الأبيض والمحكمة العليا وسط توقعات بأن يصل عددهم إلى مئات الآلاف، فيما يطمح المنظمون إلى أن يصل العدد إلى مليون.

كما أفادت مراسلة "العربية" بأن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار ترمب، لافتة إلى أنهم من مختلف الولايات.

يشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتائجها، نفت السلطات الاتخابية الأميركية الجمعة وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

كما تابعت: "لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فقد أصواتاً أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك أضافت: "رغم علمنا بأن العمليّة الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وكانت بعض التقارير أفادت بأن نظام تصويت يسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.

 

أنصار الرئيس الأمريكي ترامب
أنصار الرئيس الأمريكي ترامب

 

أنصار ترامب
أنصار ترامب
تجمع لأنصار ترامب
تجمع لأنصار ترامب

 

جانب من التجمع
جانب من التجمع

 

سيدة مشاركة في التجمع
سيدة مشاركة في التجمع

 

لافتات مؤيدة لترامب
لافتات مؤيدة لترامب

 


انصار ترامب

ترامب

الانتخابات الامريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

واشنطن

دونالد ترامب

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