صور.. أنصار ترمب يتجمعون في واشنطن اعتراضا على نتائج الانتخابات

وكالات

تجمع الآلاف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، السبت، في واشنطن للإعلان عن تأييدهم له والاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتشمل خطة المحتجين التجمع أمام البيت الأبيض والمحكمة العليا وسط توقعات بأن يصل عددهم إلى مئات الآلاف، فيما يطمح المنظمون إلى أن يصل العدد إلى مليون.

كما أفادت مراسلة "العربية" بأن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار ترمب، لافتة إلى أنهم من مختلف الولايات.

يشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتائجها، نفت السلطات الاتخابية الأميركية الجمعة وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

كما تابعت: "لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فقد أصواتاً أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك أضافت: "رغم علمنا بأن العمليّة الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وكانت بعض التقارير أفادت بأن نظام تصويت يسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.



أنصار الرئيس الأمريكي ترامب



أنصار ترامب



تجمع لأنصار ترامب



جانب من التجمع



سيدة مشاركة في التجمع