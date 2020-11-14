خناقة فى صلاة المغرب بالدقهلية.. وعلامات التباعد السبب

واقعة غريبة شهدها مسجد الإمام بقرية ديب وميت عوام بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، قيام شخص بمنع شيخ المسجد من ممارسة عمله وإمامة المصلين، وإقامة صلاة الجماعة، ما تسبب فى حدوث مشادة داخل أروقة الجامع.

واستعان الشيخ محمود محمود سعد بميكروفون المسجد، قائلا: "العمدة يحضر حالا وإلا سابلغ الشرطة"، وذلك بعد أن منع شخص وأسرته شيخ المسجد من إقامة الصلاة وسط حالة من الهرج والمرج، وبالفعل تدخل العمدة وأقيمت صلاة المغرب يؤمها إمام المسجد بأهل القرية.

وقال الشيخ محمود سعد إمام المسجد لـ "اليوم السابع": "قمت بتحديد علامات تباعدية جديدة بعد تولى العمل مؤخرا بالمسجد فاعترض المواطن وقام بشد السجادة من أمامى وأبعدنى وأقام الصلاة".

وأضاف: "قمت بمطالبة العمدة بالحضور وحضر فورا هو وغفر القرية، الذين منعوا وقوع مشادات وتمت صلاتى الجماعة المغرب والعشاء فى حضوره، وعلم بتهديدات المواطن بنقلى مستخدما نفوذه".