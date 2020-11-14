حبس 5 أشخاص متهمين بتصوير فيديوهات مخلة لصاحب شركة وابتزازه في الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 5 أشخاص متهمين بتصوير صاحب شركة في أوضاع مخلة وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل تورط 5 أشخاص في ابتزاز صاحب شركة يحمل جنسية دولة عربية، حيث تبين أن 4 من المتهمين اتفقوا مع فتاة ترتبط بعلاقة صداقة مع صاحب الشركة على استدراجه ونسج شباكها حوله، من أجل الإيقاع به وإقناعه ممارسة الرزيلة معه.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة تواصلت مع صاحب الشركة وتمكنت من الاتفاق معه على موعد لمقابلته من أجل ممارسة الرزيلة، وفى الموعد المحدد توجهت إليه في منزله، وعقب نزع صاحب الشركة لملابسه، سهلت دخول باقى المتهمين للشقة، وقاموا بتصويره في أوضاع مخلة بالآداب، من أجل ابتزازه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الـ4 قرروا تنفيذ تلك الحيلة من أجل إنهاء بعض الخلافات المالية القائمة بين المجني عليه وأحد الجناة، عن طريق استخدام الفيديوهات الجنسية الفاضحة لابتزاز صاحب الشركة، وانهم بعد تنفيذ جريمتهم استولوا على مبلغ مالى منه وفروا هاربين.

أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين الـ4 والفتاة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، عقب التحفظ على الفيديوهات وأحيل المحضر للنيابة التي باشرت التحقيقات في القضية.