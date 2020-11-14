حبس المتهمة بالتسبب فى وفاة جارتها المسنة بسبب لهو الأطفال بالشرقية 4 أيام

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "كريمة م ح" 70 سنة مقيمة قرية الجعفرية دائرة مركز شرطة أبوحماد، مصابة بنزيف بالمخ، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتبين حدوث إصابتها نتيجة تعدي من آخرين، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأبوحماد، التى قررت برئاسة محمد حماد، مدير النيابة، و بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات قيام "م ن ال" 27 سنة ربة منزل جارة المجنى عليها بالتسبب فى وفاتها بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة وأثناء معاتبة "م" للمجنى عليها لقيامها بضرب طفلة صغيرة قامت بدفعها أرضا فسقطت جثة هامدة، وتم القبض عليها وإحالتها للنيابة العامة.