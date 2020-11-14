اليوم السابع
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ترامب يهاجم حاكم نيويورك: توقف عن ألاعيب السياسة

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:04 م
ترامب يهاجم حاكم نيويورك: توقف عن ألاعيب السياسة دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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عبر الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من حاكم نيويورك اندرو كومو بعد أن أصدر قرارا بعدم استخدام لقاح كورونا الذى ستوزعه الإدارة الأمريكية على المنشآت الطبية فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر.

 

وكتب ترامب: "أنا أحب نيويورك! كما يعلم الجميع، أنتجت إدارة ترامب لقاحًا رائعًا وآمنًا قبل الموعد المحدد بكثير. إدارة أخرى كانت ستستغرق خمس سنوات. المشكلة هى الحاكم كومو قال إنه سيؤجل استخدامه، والولايات الأخرى تريده الآن".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لا يمكننا إضاعة الوقت ويمكننا فقط إعطاء تلك الولايات التي ستستخدم اللقاح على الفور. لذلك تأخير نيويورك غريب .. نحن مستعدون لإنقاذ العديد من الأرواح عندما يكونون كذلك. توقفوا عن الألاعيب السياسية!"

 

وفي تغريدة سابقة دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين لدعم مشروع قانون تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، قائلا: "يجب على الكونجرس الآن إنجاز مشروع قانون الإغاثة لمواجهة كوفيد 19، ويحتاج إلى دعم الديمقراطيين". مضيفا :"دعونا نساعد الناس".

 

كما أعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مشاركة تغريدة للجمهورى جيم جوردن انتقد فيها الديمقراطيين، وقال إنهم يعارضون قوانين تحديد هوية الناخب، والتدقيق على التصويت، والمجمع الانتخابى  تحت سيطرتهم، وستصبح نزاهة الانتخابات شيئًا من الماضي.

 

وقال ترامب، "ما الذى يحاولون إخفاءه. إنهم يعرفون، وكذلك يعرف الآخرون. اكشفوا الجريمة!"، فى إشارة مرة أخرى إلى التلاعب فى الانتخابات.

 

 

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نيويورك

اندرو كومو

لقاح كورونا

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