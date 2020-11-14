تأجيل محاكمة متهمين بالشروع فى قتل مواطن بحلوان لـ 2 فبراير

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة متهمين باستعراض القوة والتعدى على المواطنين، والشروع فى قتل أخر بحلوان، لجلسة 2 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين " مصطفى.ع"، و"عبد البديع.ع"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه " بدر. م"، وملاك بعض المحلات بحلوان، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهم، بعدما طافوا عدد من الشوارع حاملين أسلحة بيضاء مما أدى لتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه " بدر.م"، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "ساطور"، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى،كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح أبيض " ساطور" لاستخدامه فى الاعتداء على الأخرين.