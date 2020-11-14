بلومبرج: بومبيو لن يجتمع مع أردوغان أثناء زيارته لتركيا.. ومسئولون: إهانة

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى، مايكل بومبيو لن يجتمع مع الرئيس رجب طيب أردوغان أو غيره من قادة الحكومة، عندما يزور تركيا خلال أيام، وهو وضع غير عادي للغاية قال المسئولون الأمريكيون إنه اضطروا له بسبب ضغط جدوله واعتبره المسئولون الأتراك إهانة.

وقال مسئولون أمريكيون للصحفيين يوم الجمعة بشأن زيارة بومبيو التي تشمل سبع دول وتستغرق عشرة أيام إنه يريد التركيز على قضايا الحرية الدينية. يخطط للقاء شخصيات دينية في اسطنبول ، بما في ذلك البطريرك المسكوني برثولو الأول ، الزعيم المسيحي الأرثوذكسي اليوناني ، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة.

ووصفت وزارة الخارجية التركية اجتماعات بومبيو المخطط لها بأنها تدخل "غير مناسب للغاية"، ودافعت عن سجل الأمة في الحرية الدينية على الرغم من تصرفات أردوغان في رفع دور المساجد والعبادة الإسلامية.

انضم أردوغان، الذي تصادم كثيرًا بشأن السياسة مع الولايات المتحدة لكنه حافظ على علاقات ودية مع الرئيس دونالد ترامب ، إلى زعماء العالم الآخرين في تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الذي رفض ترامب الاعتراف به.

وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسار زيارة بومبيو إلى تركيا لا يعكس رفض القادة الأتراك الاجتماع.

لكن مسئولًا تركيًا، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الدبلوماسية ، روى قصة مختلفة: أن بومبيو رفض دعوة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للحضور إلى أنقرة أثناء زيارته لتركيا وطلب بدلاً من ذلك من جاويش أوغلو القدوم إلى اسطنبول للقائه.

وقال المسئول إن جاويش أوغلو رفض، مستاءً من أن بومبيو يتجاهل أنقرة قبل مغادرته منصبه، وفقًا لمسئول تركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لنشر المعلومات الحساسة.