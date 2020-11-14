النيابة تطلب التقرير الجنائى حول حريق ورشة إصلاح سيارات فى أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى أندلع داخل ورشة لإصلاح السيارات فى ميت قدوس بقسم أبو النمرس بالجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة تقرير المعمل الجنائى الذين تولى رفع الآدلة من موقع الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل ورشة لاصلاح السيارات فى ميت قدووس بدائرة قسم أبو النمرس بالجيزة ، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية ، كما تمكنت الحماية المدنية من محاصرة الحريق قبل أن يمتد للمبان المجاورة .

تلقى العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء ، بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة سيارات بمنطقة أبو النمرس، وتم اخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية الذى أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء الى المكان، وتمت محاصرة الحريق، والسيطرة عليه بالكامل، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى .