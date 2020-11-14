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المشدد 7 و 15 سنة لـ10 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة وفرض السيطرة

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:31 م
المشدد 7 و 15 سنة لـ10 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة وفرض السيطرة محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد من 7 الي 15 سنة لـ 10متهمين استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، وقتلوا مواطناً بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد اسماعيل ذكريا وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد ومحمد أحمد بكر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "ع.س" و" إ.م" و "ع .إ" و" م.أ" و" م.م" و ٥ متهمين آخرين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليهم كريم صلاح وعادل سيد والطالب جمال عبدالمنعم والطفلة سيف حسين بأن استعان المتهم الخامس بباقى المتهمين وأطقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة خرطوش حوزة المتهمين الأول والثانى والثالث والتاسع وألقوا صوبهم حجارة وأطلق كلا من الأول والثانى والثامن والتاسع أعيرة نارية من أسلحة خرطوش صوب الأهالى فأحدثوا إصابتهم مما أدى إلى وفاة المجنى عليه "عادل س" وإصابة 2 آخرين، وكان ذلك على إثر خلافات بين أهالى المجنى عليهم والمتهمين وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لـ محكمة الجنايات لمحاكمتهم.


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