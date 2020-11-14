المداومة على ممارسة الرياضة تحميك من مرض الزهايمر ومشاكل الذاكرة

كتبت نهير عبد النبى

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حتى لو كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الذاكرة، وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية، قام باحثون من كلية الطب بجامعة يونسي بكوريا بفحص السجلات الصحية للأشخاص الذين يعانون من حالة تُعرف بالضعف الإدراكي الخفيف الذي يتسبب في مشاكل في الذاكرة لديهم أكثر من الأشخاص الذين يعانون من سنهم عادةً.

أولئك الذين يعانون من الحالة التي تمارس الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 18 % للإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الأشخاص الذين لديهم أنماط حياة أكثر خمولًا.

يقول باحثون كوريون إن الأشخاص الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا قويًا أو معتدلًا لمدة عشر دقائق على الأقل أكثر من مرة واحدة في الأسبوع كان لديهم أكبر انخفاض في خطر الإصابة بمرض الزهايمر لاحقًا بنسبة 18٪.

أولئك الذين بدأوا ممارسة الرياضة بعد تشخيصهم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 11٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق، ومع ذلك لكي يظل عامل الخطر أقل ، يجب على الأشخاص الاستمرار في ممارسة الرياضة حتى بعد التشخيص، حيث إن التوقف يعيدك إلى المربع الأول ، كما وجدوا.

وقال مؤلف الدراسة هانا تشو إنه يجب التوصية بممارسة التمارين الرياضية بانتظام للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف للحماية من مرض الزهايمر، حتى إذا كان الشخص المصاب بضعف إدراكي خفيف لا يمارس الرياضة بانتظام قبل تشخيصه ، فإن نتائجنا تشير إلى أن بدء ممارسة الرياضة بانتظام بعد التشخيص يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

استخدم المؤلفون بيانات السجلات الصحية الإلكترونية للأشخاص الذين تم تشخيصهم بضعف إدراكي خفيف من مجموعة خدمات التأمين الصحي الوطنية في كوريا من عام 2009 إلى عام 2015. وكان متوسط ​​عمر المشاركين بين 64 و 69 عامًا.

من بين 247149 مشاركًا شملتهم الدراسة ، 99873 لم يمارسوا الرياضة بانتظام ، وبدأ 45598 ممارسة الرياضة بعد تشخيصهم بضعف إدراكي خفيف ، وتوقف 45.014 عن ممارسة الرياضة بعد التشخيص ، ومارس 56664 أكثر من مرة في الأسبوع قبل التشخيص وبعده.

بحلول نهاية فترة المتابعة ، تم تشخيص 8.7 في المائة من أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة بمرض الزهايمر مقابل 4.8 في المائة ممن مارسوا الرياضة أكثر من مرة في الأسبوع، من بين أولئك الذين بدأوا ممارسة الرياضة بعد التشخيص ، أصيب 6.3 في المائة بمرض الزهايمر ، مقارنة بـ 7.7 في المائة ممن توقفوا عن ممارسة الرياضة.