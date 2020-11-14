الرئيسية أخبار عالمية البرازيل تسجل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة السبت، 14 نوفمبر 2020 04:00 ص فيروس كورونا - أرشيفية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم الجمعة إنها سجلت 29070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة. وسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية خمسة ملايين و810652 حالة إصابة و164737 وفاة في المجمل. كورونا البرازيل كورونا فى البرازيل اخبار البرازيل فيروس كورونا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5.7 مليون والوفيات 162829 الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 07:00 ص وفيات كورونا فى البرازيل تتجاوز 162 ألفا مع 5.6 مليون إصابة السبت، 07 نوفمبر 2020 03:00 ص 22294 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى البرازيل والإجمالى يتجاوز 5.6 ملايين الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:00 ص وفيات كورونا فى البرازيل تتجاوز 160 ألفا الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 11:44 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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