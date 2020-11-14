اليوم السابع
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البرازيل تسجل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:00 ص
البرازيل تسجل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة فيروس كورونا - أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم الجمعة إنها سجلت 29070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة.
 
وسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية خمسة ملايين و810652 حالة إصابة و164737 وفاة في المجمل.

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