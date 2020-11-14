إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة فى مطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد ، من احباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة ، بحوزة راكب مصري قادم من إحدى الدول العربية ، وذلك بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب .

بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 906 ، حيث اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية حاول استغلال الزحام الشديد بصالة الوصول والخروج مسرعاً بحقائبه ،وبالعرض على مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد يوسف مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب فتبين وجود كمية من الهواتف المحمولة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 123 لسنة 2020 بالواقعة ، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .