أوكرانيا تسجل 12 ألفا و524 إصابة بفيروس كورونا وأفغانستان 27 حالة تعافٍ

كييف /أ ش أ/

سجلت أوكرانيا 12 ألفا و524 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية فى حصيلة قياسية جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية - فى بيان أوردته صحيفة (كييف بوست) اليوم السبت - أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 525 ألفا و176 إصابة، كما تم تسجيل 191 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 9508 حالات وفاة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية ، تم تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة فى مدينة كييف بواقع 1053 حالة.

ولمواجهة الارتفاع فى حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، قررت الحكومة الأوكرانية فى 11 نوفمبر فرض "إغلاق فى عطلة نهاية الأسبوع"، ما يجبر الأعمال غير الأساسية على الإغلاق يومى السبت والأحد، ويبدأ العمل بهذا الإجراء اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 30 نوفمبر على الأقل.

وقال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف - فى مؤتمر صحفى يوم الخميس - "النتيجة التى نتوقعها هى وقف تزايد عدد المرضى بمثل هذه المعدلات الكبيرة"، "من المهم جدًا بالنسبة لنا منع انهيار النظام الطبي".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العامة فى أفغانستان تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة و27 حالة تعاف من الفيروس خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات الصادرة من الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت - أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى أنحاء البلاد بلغ حتى الآن 43 ألفا و35 إصابة، فى حين وصل إجمالى حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 1605 وفيات.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالى للمتعافين من الفيروس إلى 35 ألفا و63 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 6 آلاف و367 حالة إصابة نشطة بالفيروس فى أنحاء البلاد.