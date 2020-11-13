اليوم السابع
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295 وفاة و6968 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في الخارج

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:52 م
295 وفاة و6968 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في الخارج كورونا في فلسطين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 295 حالة وفاة، و6968 إصابة، في صفوف جالياتها حول العالم، منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 86 حالة، فيما سجلت 13 إصابة جديدة بالفيروس في كل من ميشيجان وواشنطن وفيلادلفيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4289 إصابة للفلسطينيين بالولايات المتحدة.

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كورونا في فلسطين

فلسطين

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