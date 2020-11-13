2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير قرى سوهاج فى المرحلة الثانية بـ"حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، ساهمت بشكل كبير فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

المبادرة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية كما تتضمن المبادرة شق الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف الأجهزة التعويضية وتنمية القرى الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

محافظة سوهاج حظيت فى المرحلة الأولى بمبلغ 102 مليون جنيه تم تنمية 29 قرية تقريبا وفى المرحلة الثانية تم زيادة الأعداد المبالغ إلى 20 ضعف لتصل القيمة إلى 2 مليار و100 مليون.