نيابة الخليفة تأمر بدفن جثة عامل لقى مصرعه بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

كتب سليم على

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بدفن جثة عامل لقى مصرعه بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أسفل عقار سكنى فى منطقة الخليفة، كما استعلمت عن 2 آخرين أصيبا فى الانفجار، وطالبت رجال المعمل الجنائى بإعداد تقرير حول أسباب الحادث لاستكمال التحقيقات.

وانتقل رجال رجال الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق أسفل عقار بمنطقة الخليفة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد النيران.