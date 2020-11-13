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منظمات حقوقية إيرانية: سلطات طهران عذبت المعتقل فرهاد وثوقى حتى الموت

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:50 م
منظمات حقوقية إيرانية: سلطات طهران عذبت المعتقل فرهاد وثوقى حتى الموت أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت منظمات حقوقية إيرانية، إن السلطات الإيرانية عذبت المعتقل فرهاد وثوقي حتى الموت، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من ناحية أخرى أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن إيران لم تكن شفافة فيما يتعلق بمواقعها النووية السرية، . وأضافت: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوز 12 مرة الحد المسموح به.

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس منظمة الميزانية والتخطيط في إيران اليوم الأربعاء، إن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس، وذلك في تحد لعقوبات أمريكية تستهدف خفض مصدر دخل طهران الرئيسي إلى صفر.

وقال حميد بور محمدي لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية "متوسط مبيعات النفط منذ بداية العام (الإيراني) بين 600 ألف و700 ألف برميل يوميا". وبدأ العام الإيراني في 20 مارس.

 

ايران

السلطات الايرانيه

معتقل

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