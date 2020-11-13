اليوم السابع
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منسق شئون مكافحة الإرهاب الأوروبى: العمليات الإرهابية فى أوروبا ينفذها محليون

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:02 م
منسق شئون مكافحة الإرهاب الأوروبى: العمليات الإرهابية فى أوروبا ينفذها محليون جيل دي كيركوف منسق شؤون مكافحة الإرهاب الأوروبي
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال منسق شئون مكافحة الإرهاب الأوروبي جيل دي كيركوف، فى تصريحات لفضائية "العربية"، إن العمليات الإرهابية في أوروبا ينفذها محليون، وأضاف منسق شئون مكافحة الإرهاب في أوروبا، أن السعودية تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب.

وأشار جيل دي كيركوف، إلى أن التهديدات الأمنية كبيرة في أوروبا رغم تفكيك تنظيم داعش. 

وفى سياق أخر، تستعيد أوروبا كابوس انتشار فيروس كورونا من جديد من خلال الموجة الثانية، وتشهد القارة موجة جديدة مكثفة ووحدات العناية المركزة بالمستشفيات، والتي تعتبر آخر خط دفاع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرجة، والمهددة بالإغراق قريبًا مع ارتفاع الإصابات.

وتتسبب الموجة الثانية فى انهيارات خطيرة فى المستشفيات بسبب زيادة عدد المرضة فى وحدات العناية المركزة، وهناك بالفعل نقص فى الأسرة والأطقم الطبية، فهناك أعداد قليلة من الأطباء والممرضات لا تكفي الأعداد الكبيرة للمرضى، وسيناريو حرج ينتظر أوروبا فى الشتاء المقبل، وسط محاولات الدول الأوروبية لزيادة قدرتها فى المستشفيات أو ببساطة نقل مرضاها إلى الدول المجاورة.

وقالت صحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية في إيطاليا وصلت خطورة الأمر إلى درجة أن الستشفيات تبلغ عن خطوط سيارات الإسعاف المتوقفة خارج المرافق الصحية فى انتظار الأسرة المتاحة، وحذر فيليبو أنيلى، مدير الجمعية الوطنية للأطباء فى إيطاليا من أنه مع استمرار معدل الاصابة الحالى لن يكون هناك قريبا عدد كافٍ من الاطباء لجميع المرضى ويوجد فى البلاد 11 ألف سرير فى وحدة العناية المركزة ، ولكن ما يكفى فقط من أطباء التخدير يكفى فقط 5000 مريض، واعتبارًا من يوم الإثنين، كان 2849 سريرًا لوحدة العناية المركزة ممتلئة في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 100 عن اليوم السابق.


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