اليوم السابع
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مصرع شاب ضربه صديقه بعصا خشبية على رأسه بعد مشادة بينهما فى الإسكندرية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:50 م
مصرع شاب ضربه صديقه بعصا خشبية على رأسه بعد مشادة بينهما فى الإسكندرية اسعاف-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى شاب مصرعه اليوم الجمعة، بعد نشوب مشادة كلامية بينه وبين أحد أصدقائه وقام الأخير بضربه بواسطة عصا خشبية على رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بوجود جثة شاب تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة الدخيلة ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد مشاجرة مع أحد أصدقائه، وبالمعاينة تبين أن الشاب يدعى "خ.و.م" 15 عاما جثة هامدة .

 

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وتم ضبط المتهم  يدعى " م.م" 17 عاما، والتحريات الأولية أكدت أن حدث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم وقام بضربه بواسطة عصا خشبية على رأسه مما سبب إصابته البالغة ولفظ أنفاسه الأخيرة وتباشر نيابة الدخيلة التحقيقات الواقعة .

 

 

 


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