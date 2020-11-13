مسئولون أوروبيون يحذرون من التهاون فى أزمة كورونا مع انحسار آمال طرح لقاح سريعا

(رويترز)

حذر مسؤولون أوروبيون اليوم الخميس من مغبة الاطمئنان للإجراءات التى اتخذت لاحتواء تفشى كوفيد-19، وقالوا إن تلك الإجراءات التى فرضت لكبح زيادة فى حالات الإصابة بالمرض يجب أن تستمر مع اقتراب الشتاء رغم آمال فى لقاحات جديدة يمكن أن تؤدى للسيطرة على الجائحة.

وأدى إعلان شركة فايزر هذا الأسبوع عن لقاح فعال محتمل للوقاية من المرض إلى إشاعة التفاؤل بنهاية تلوح فى الأفق للأزمة المستمرة منذ أشهر، مما دفع أسواق المال للصعود وأثار حماس من يتوقون لقضاء احتفالات عيد الميلاد فى أجواء شبه طبيعية.

لكن السلطات الصحية والزعماء فى أنحاء المنطقة حثوا المواطنين على مواصلة الالتزام بإجراءات العزل العام بعد أن اتضح أن اللقاحات لن تكون متاحة فى وقت مبكر بما يكفى لرفع المعاناة عن الكثيرين وإنقاذ الاقتصادات الآخذة فى الانكماش.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس فى مؤتمر صحفى "تخفيف إجراءات العزل العام حاليا سيكون تصرفا غير مسؤول" محذرا من أن المكاسب لا تزال هشة رغم مؤشرات على تباطؤ زيادة الإصابات فى فرنسا. ولدى بلاده أعلى عدد إصابات بالمرض فى القارة الأوروبية.

وأضاف كاستيكس "الضغط على مستشفياتنا زاد بضراوة" مشيرا إلى أن إجراءات العزل العام التى فرضت فى نهاية أكتوبر تشرين الأول ستبقى مطبقة حتى الأول من ديسمبر كانون الأول على الأقل.

وقال مسؤولون فى إيطاليا وألمانيا إن أى عودة للأوضاع الطبيعية سوف تستغرق وقتا. وسجلت إيطاليا 623 وفاة بالمرض أمس الأربعاء وتجاوزت الإصابات الإجمالية فيها حاجز المليون، بينما بدأت حالات الإصابة فى ألمانيا فى الزيادة والعودة إلى معدلات مماثلة لذروة الأزمة فى وقت سابق من العام.

وقال لوثار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية "علينا أن نتحلى بمزيد من الصبر لشهرين إضافيين".

وفى هولندا قال إرنست كيوبرز مدير المستشفى الوطنى للصحفيين "قلت أعداد الإصابات بسرعة الأسبوع الماضى لكننا نحتاج لتحقيق المزيد من التقدم... نواصل التشديد على أهمية اتباع التعليمات".

ومع تلاشى النشوة التى أعقبت إعلان فايزر عن اللقاح المحتمل، تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها فى ثمانية أشهر، إذ تزامن ذلك مع بيانات اقتصادية ضعيفة من بريطانيا وهو ما زاد الشكوك حول سرعة تعافى الاقتصاد من أثر إجراءات العزل العام الأولى.

وتخطت بريطانيا حاجز الخمسين ألف وفاة بكورونا هذا الأسبوع، وسجلت اليوم الخميس 33470 إصابة جديدة، هى الأعلى لديها فى يوم واحد حتى الآن.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يجب ألا تعلق الدول كل الآمال على طرح لقاحات سريعا.

وأضاف أمام منتدى باريس للسلام، وهو حدث سنوى يركز هذا العام على تعزيز التعاون العالمى للقضاء على الجائحة "ربما سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا بعد".