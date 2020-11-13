محافظ بنى سويف يهنئ الجامعة لوجود 8 من أساتذتها فى قائمة أفضل علماء العالم

بنى سويف هانى فتحى

هنأ المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف والأساتذة والعلماء الثمانية، الذين وردت أسماؤهم فى قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد، متمنياً لهم مزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم مصرنا الغالية عاليا فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز العلمى النوعى الذى يؤكد على ارتقاء البحث العلمى فى الفترة الحالية، خاصة فى جامعة بنى سويف التى مازالت تثبت يوما بعد يوم أنها واحدة من أهم الجامعات على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.

وأشاد المحافظ ، بالمستوى الذى وصلت إليه الجامعة فى مجال البحث العلمى، وذلك من خلال قيادة تمتلك رؤية طموحة ولديها كوادر علمية وبحثية لقامات وأساتذة أجلاء، ونخبة من الباحثين الواعدين من الأساتذة الشباب فى مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك يمثل ميزة نسبية وموردا متميزا تمتلكه المحافظة لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات، حيث إن الجامعة هى مركز الخبرة والمشورة العلمية والبحثية فى سبيل تحقيق رؤية واستراتيجية المحافظة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ بنى سويف ، أن توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الجامعات شريكاً أساسياً واستشارياً لمنظومة العمل التنفيذى فى مختلف المشروعات الخدمية والتنموية، وأن تعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الوحد فى سبيل تسريع وتيرة التنمية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة بنى سويف ركيزة رئيسية فى منظومة العمل التى تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى الفترة الحالية والمقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة بنى سويف قد أعلنت أمس، عن حصول 8 علماء من أبناء الجامعة على ثمانى مراكز فى 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020 ، موضحة أن تلك الدراسة اعتمدت على قاعدة البيانات التى أنشأتها جامعة ستانفورد والتى تتضمن أعلى 2% من العلماء فى العالم من مختلف المجالات تعتمد على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل والتأليف المشترك، وتم نشر النتائج فى مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و 176 مجالًا فرعيًا.

كما يذكر أن العلماء الثمانية الذين وردت أسماؤهم هم: الدكتور أيمن معوض محمود، محمد شعبان، عرفه حسين، على البحراوي، حسين سيد وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، الدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور خالد عبد اللطيف، محمد عبد الرحيم عضوى هيئة تدريس بكلية الصيدلة.