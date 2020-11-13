لجنة المنشآت توصى بإزالة باقى أجزاء البلكونة المنهارة بأبو زعبل

القليوبية إبراهيم سالم

أوصت اللجنة الاستشارية بمجلس مدينة الخانكة، بإزالة جزء المعلقة من باقي البلكونة بحديد التسليح التى تعرضت للانهيار مساء أمس، وتعرض نتيجة ذلك إصابة 3 أشقاء تم إسعاف واحدة منهن في نفس المكان، ونقل الأخريتان إلى مستشفى السلام، مع عدم إخلاء المنزل وكذا المنازل المجاورة وإحالة العقار للجنة لإعداد النموذج رقم 4 وفقا للائحة التنفيذية للقانون119 لسنة 2008 وكذا المنشآت المجاورة، كما أوصت اللجنة بغلق الباب المؤدي للبلكونة بالطوب للحفاظ علي أرواح المواطنين.

وكان قد أصيب 3 أشقاء من أسرة واحدة، بقرية أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع الكراكات نتيجة تأكل حديد التسليح، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج .

وتلقي العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، إخطارا من الأهالى بسقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم بشارع الكراكات بأبو زعبل البلد، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أبو الدهب أحمد مدير الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية سقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم مما أدي إلي إصابة 3 أشقاء من أسرة واحدة بكدمات ونقلهم لمستشفي الخانكة لتلقي العلاج وتم عمل الإسعافات الأولية لهن.

من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس عماد عبد العظيم استشارى المنشأت الآيله للسقوط، وضمت كلا من المهندسة صباح عبدالعزيز مديرة الإدارة الهندسية بالخانكة، والمهندسة عزة أمين مديرة التنظيم، وذلك لإبداء الراي بالمنزل والبلكونة من الإخلاء للمنزل من عدمه.

وتبين من المعاينة الإنشائية للمنزل أنه مكون من دور أرضي وأول علوي وجزء بالثاني علوى بناء على حوائط حاملة وقديم من حوالى 60 سنة، طبقا للمعاينة الظاهرية، كما تبين سقوط جزئى للبلكونة نتيجة تأكل بحديد التسليح وعدم الصيانة للبلكونة، مما تسبب في الانهيار والسقوط وعدم قدرتها علي تحمل الأحمال عليها.

البلكونة المنهارة



جانب من المعاينة



حاجز لمنع مرور المواطنين