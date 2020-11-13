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عروسة تهرب من الكوافير ليلة دخلتها فى الغربية برفقة شاب إلى القاهرة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:29 م
عروسة تهرب من الكوافير ليلة دخلتها فى الغربية برفقة شاب إلى القاهرة عروسة-أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، واقعة غريبة من نوعها بعد أن أقدمت فتاة على الهرب من الكوافير ليلة دخلتها برفقة شاب إلى القاهرة، الأمر الذى عرض أسرتها وعريسها لحرج شديد لما قامت به العروس، وحررت الأسرة محضراً لإثبات الواقعة بمركز شرطة السنطة.

 

كانت الفتاة قد توجهت للكوافير استعدادا لحفل زفافها، وبعد مرور ساعات قليلة اكتشفت أسرتها هروبها برفقة شاب إلى القاهرة.

 

وكشف مصدر أمنى مسئول رفض ذكر اسمه أن الفتاة قامت بتصوير فيديوهات لها على برنامج الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وتمكنت أسرتها من تحديد مكان تواجدها بالقاهرة، الأمر الذى دفعهم للتوجه لمركز الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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هروب عروسة من الكوافير

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