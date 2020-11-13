زوجة صاحب فيديو إجبار أمه على الزحف: أنا خادمة لحماتى ولم أسئ لها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قالت زوجة سعيد غنيم صاحب الفيديو الذى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى ويظهر أنه أهان والدته، إنها تأثرت جدا بما قيل عنها لأنها غير ذلك تماما.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنها تعامل حماتها أفضل معاملة وتعتبرها والدتها ولم تحاول يوما الإساءة أو تأخير أى شئ يخصها وذلك منذ أكثر من 20 سنة.

وأشارت إلى أنها الوحيدة التى ترعاها حق رعاية وتقوم لخدمتها أثناء رعايتها.

وأضافت الحاجة فكرية حماتها أن زوجة نجلى سعيد تعاملنى أفضل معاملة وأدعو لها ليلا ونهارا.

وكان سعيد غنيم، صاحب الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وأظهر الفيديو أنه أهان والدته، قال إنه برىء من إهانة والدته لأنه بار جدا بها وبأبيه من قبل والذى توفى فى 24 ديسمبر 2001 ومنذ هذا التاريخ ووالدته تقطن معه بمنزله وزوجته تقوم بخدمتها على أكمل وجه.

وتابع "سعيد"، لليوم السابع، أنه فى يوم صعدت والدتى رغم مرضها إلى الدور الثالث وكانت مفاجأة لنا جميعا وأخبرت أخوتى بذلك فلم يصدقونني فوعدتهم أنها إذا صعدت مرة أخرى سأسجل لهم فيديو وبالفعل صعدت فى اليوم الثانى فقمت بتصويرها فيديو ومزحنا مع بعضنا وكانت والدتى سعيدة بالهزار وزودنا الهزار شوية.

وأضاف سعيد، قمت بإرسال الفيديو لأشقائى ومنهم شقيقتى منى وبعد مرور ما يقارب العام حدثت مشادة بينى وبينها بسبب خلاف على بناء مدافن خاصة بنا واختلفت أنا وشقيقتى فقامت ببث الفيديو.

وأوضح سعيد أن شقيقته كتبت مع الفيديو كلام غير حقيقي منه أن والدتى مصابة بشلل وهذا كلام غير حقيقى لأن والدتى سليمة تماما رغم معاناتها من أمراض كبار السن.

وأشار الابن إلى أنه بفضل بر الوالدين وخاصة والدتى فقد قمت بإخراجها لعمل عمرة أكثر من مرة وقمت أيضا بمساعدتها فى الحج ولكن لها كل الاحترام والتقدير وهى تحبنى جدا.

وأوضح الابن أن رضا والدتى عليا هو الذى أخرجنى من الحبس، وشكر الابن جميع المسئولين الذين ساهموا فى إخراجه.

وكانت أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل نجل السيدة المسنة، صاحبة واقعة الإهانة على يد ابنها بقرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والمعروفة بـ"سيدة الزحف".

وقالت النيابة العامة، إنها باشرت تحقيقاتها لكشف حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها.