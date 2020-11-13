حملة لإزالة التعديات على خطوط التنظيم بدسوق.. وتحرير محاضر للمخالفين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ أعمال إزالة تعديات على خط التنظيم، وأعمال نظافة ليلية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحرير 3 محاضر لأصحاب محال لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة .

وأكدت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، لـ "اليوم السابع"، أنها ترأست أعمال إزالة لبشة مبنى مرخص متعدي على خطوط التنظيم، كما تابعت أعمال النظافة في الفترة المسائية بحي شمال وجنوب بمدينة دسوق.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بإزالة الإشغالات بالمدن سواء بالفترة النهارية أو المسائية، واستمرار أعمال الرش والتطهير، ومتابعة رؤساء المدن ونوابهم تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بالمواقف العامة، كما وجه بالالتزام بقرارات غلق المحال والمقاهي في المواعيد المعلن عنها، مطالبا رؤساء المدن والوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.