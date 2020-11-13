حجز صاحب مصنع 24 ساعة ضبط بحوزته 28 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بحجز مدير مسئول مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث، حيث ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بمنطقة عين شمس.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزته 28500 قطعة "كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى - 1000 عبوة كرتونة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامة تجارية وهمية – 14 ماكينة تصنيع "أدوات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".