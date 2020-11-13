اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين فى المعادى

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:33 م
حبس 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين فى المعادى كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المعادى، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على 37 موطنا والاستيلاء على أموالهم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 اشخاص لنصبهم على 37 مواطن والاستيلاء على أموالهم بعد انشاء شركة وهمية بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من 3 مواطنين ومفوضين من (37 شخص مُحددين) لتضررهم من 4 أشخاص، لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ واتهموهم بالنصب عليهم.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


اخبار الحوادث

المعادى

النصب على المواطنين

مديرية امن القاهرة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة