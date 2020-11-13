حبس 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين فى المعادى

قررت نيابة المعادى، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على 37 موطنا والاستيلاء على أموالهم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 اشخاص لنصبهم على 37 مواطن والاستيلاء على أموالهم بعد انشاء شركة وهمية بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من 3 مواطنين ومفوضين من (37 شخص مُحددين) لتضررهم من 4 أشخاص، لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ واتهموهم بالنصب عليهم .

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.