اعتقال وزير تركى سابق.. والتهمة: إهانة أردوغان

كتبت: نهال أبو السعود

قال موقع "ستوكهولم سنتر"، إن وزير الصحة التركى السابق، رفعت سيردار أوغلو اعتقل فى مطار أنقرة إيسنبوجا يوم الخميس وتم اقتياده إلى مكتب المدعي العام لاستجوابه بتهمة إهانة أردوغان. تم اتهام سيردار أوغلو، رئيس حزب الصالحين (دوغرو بارتي)، بإهانة أردوغان بسبب عمود كتبه في صحيفة محلية في عام 2018 بعنوان "الأب والابن والصهر المقدس" وأفرج عنه بعد أن استجوبه النائب العام

وفى حديثه للصحفيين خارج مبنى المحكمة، قال سيردار أوغلو، بصفته شخصًا خدم بلاده، أنه كان ينبغي دعوته إلى مكتب المدعي العام بدلاً من اعتقاله، مشيرا الى ان النظام التركي لم يعد تتمسك بمبدأ سيادة القانون. وأضاف: "في ظل حكومة حزب صالح ، سيخدم الشعب الصادق والوطني ، وسيحكم على كل هؤلاء اللصوص بالعقاب الذي يستحقونه".

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة بيرجون التركية، فإن عدد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم بتهمة إهانة أردوغان يتزايد كل عام ، حيث يواجه 36،066 شخصًا تحقيقات جنائية في عام 2019.

منذ أن تولى أردوغان منصب الرئاسة في عام 2014 ، تلقى آلاف الأشخاص أحكامًا بالسجن بتهمة إهانته، حيث اعتقل 2046 شخصا في عام 2018 و 3831 شخصا في عام 2019.

وفقًا لمحامي حقوق الإنسان كرم ألتيبارماك ، تم التحقيق مع أكثر من 100 الف مواطن تركي بتهمة إهانة أردوغان ، وتم فتح أكثر من 30 ألف قضية في المحاكم، وأشار الى إن المادة 299 من TCK بشأن إهانة الرئيس تتعارض مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعد تركيا طرفًا فيها، ويجب إلغاؤها.