استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى واقعة مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بحلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، استدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله فى ملابسات واقعة مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها. وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل متهم بقتل زوجة شقيقه فى حلوان، بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض لمرورة بأزمة نفسية، وحرروا محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مهتز نفسيا قتلها، وهو شقيق زوجها، واتصل بشقيقة عقب الواقعة وأخبرة بقتل المجنى عليها لاعتقاده بأنها قتلت والدته، وبمداهمته ألقت الشرطة القبض على المتهم وحررت محضرا له وأحالته إلى النيابة العامة فتولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها وطلبت تحريات المباحث.